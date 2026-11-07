İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Marneulidə Zəfər Gününə həsr olunmuş "Zəfərdən Doğan Qürur" tədbiri keçirilib

    Daxili siyasət
    • 07 noyabr, 2026
    • 17:28
    Marneulidə Zəfər Gününə həsr olunmuş Zəfərdən Doğan Qürur tədbiri keçirilib

    Gürcüstanın azərbaycanlıların sıx yaşadığı Marneuli bölgəsində 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş "Zəfərdən Doğan Qürur" adlı təntənəli tədbir keçirilib.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, tədbir Azərbaycan Evinin və Gürcüstan Azərbaycanlılarının İnteqrasiya Mərkəzinin (GAİM) təşkilatçılığı, Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun (ADDF) dəstəyi ilə baş tutub.

    Azərbaycan Evinin və GAİM-in direktoru Məhəbbət İmanov Zəfərin yalnız hərbi uğur deyil, həm də tarixi ədalətin və milli qürurun təntənəsi olduğunu qeyd edib.

    Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsinin müftisi Hacı Etibar Eminov, Gürcüstanın Birinci Kanalının nümayəndəsi Ramilə Əliyeva, Gürcüstan parlamentinin sabiq deputatları Azər Süleymanov və Ramiz Bəkirov, professor Şürəddin Məmmədli, Gürcüstan Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Hüseyn Yusibov, Qullar ictimai məktəbinin direktoru Hümbət Hüseynov və müəllim Esmira Ələkbərli də çıxışlarında Zəfər Gününün əhəmiyyətinə toxunublar.

    Çıxışlarda Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların Azərbaycanın tarixi uğurlarına böyük qürurla yanaşdıqları, milli kimliyin, ana dilinin və tarixi yaddaşın qorunmasında medianın və təhsil müəssisələrinin üzərinə mühüm vəzifələr düşdüyü bildirilib.

    Proqram çərçivəsində GAİM-in rəsm kursunun şagirdlərinin 44 günlük Vətən müharibəsinə və tarixi Zəfərə həsr olunmuş əl işlərindən ibarət sərgi nümayiş etdirilib. Mərkəzin nəzdində fəaliyyət göstərən "SARVAN" folklor ansamblı Gürcüstan və Azərbaycan milli rəqslərini və musiqilərini təqdim edib. Aşıq Nargilə Mehdiyeva və şagirdləri saz ifaları ilə çıxış ediblər.

    Marneulidə Zəfər Gününə həsr olunmuş Zəfərdən Doğan Qürur tədbiri keçirilib
    Marneulidə Zəfər Gününə həsr olunmuş Zəfərdən Doğan Qürur tədbiri keçirilib
    Marneulidə Zəfər Gününə həsr olunmuş Zəfərdən Doğan Qürur tədbiri keçirilib
    Marneulidə Zəfər Gününə həsr olunmuş Zəfərdən Doğan Qürur tədbiri keçirilib
    Marneulidə Zəfər Gününə həsr olunmuş Zəfərdən Doğan Qürur tədbiri keçirilib
    Marneulidə Zəfər Gününə həsr olunmuş Zəfərdən Doğan Qürur tədbiri keçirilib
    Marneulidə Zəfər Gününə həsr olunmuş Zəfərdən Doğan Qürur tədbiri keçirilib
    Marneulidə Zəfər Gününə həsr olunmuş Zəfərdən Doğan Qürur tədbiri keçirilib
    Marneulidə Zəfər Gününə həsr olunmuş Zəfərdən Doğan Qürur tədbiri keçirilib
    Marneulidə Zəfər Gününə həsr olunmuş Zəfərdən Doğan Qürur tədbiri keçirilib
    Marneulidə Zəfər Gününə həsr olunmuş Zəfərdən Doğan Qürur tədbiri keçirilib
    Marneulidə Zəfər Gününə həsr olunmuş Zəfərdən Doğan Qürur tədbiri keçirilib
    Marneulidə Zəfər Gününə həsr olunmuş Zəfərdən Doğan Qürur tədbiri keçirilib
    Marneulidə Zəfər Gününə həsr olunmuş Zəfərdən Doğan Qürur tədbiri keçirilib
    Marneulidə Zəfər Gününə həsr olunmuş Zəfərdən Doğan Qürur tədbiri keçirilib
    Marneulidə Zəfər Gününə həsr olunmuş Zəfərdən Doğan Qürur tədbiri keçirilib
    Marneulidə Zəfər Gününə həsr olunmuş Zəfərdən Doğan Qürur tədbiri keçirilib
    Marneulidə Zəfər Gününə həsr olunmuş Zəfərdən Doğan Qürur tədbiri keçirilib
    Marneulidə Zəfər Gününə həsr olunmuş Zəfərdən Doğan Qürur tədbiri keçirilib
    Marneulidə Zəfər Gününə həsr olunmuş Zəfərdən Doğan Qürur tədbiri keçirilib
    Marneulidə Zəfər Gününə həsr olunmuş Zəfərdən Doğan Qürur tədbiri keçirilib
    Marneulidə Zəfər Gününə həsr olunmuş Zəfərdən Doğan Qürur tədbiri keçirilib
    Marneulidə Zəfər Gününə həsr olunmuş Zəfərdən Doğan Qürur tədbiri keçirilib

    8 Noyabr - Zəfər Günü Gürcüstan Marneuli
    Foto
    В Марнеули прошло мероприятие по случаю Дня Победы
    MiniBoss
    44 filmi

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