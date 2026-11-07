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    Euronews: Выставка AIREX в Баку представила различные подходы к развитию недвижимости

    Бизнес
    • 07 ноября, 2026
    • 17:43
    Euronews: Выставка AIREX в Баку представила различные подходы к развитию недвижимости

    Телеканал Euronews подготовил репортаж о первой Международной выставке недвижимости AIREX в Баку, посвященной инвестиционным возможностям Азербайджана и развитию городской среды.

    Как передает Report, в материале телеканала рассматриваются вопросы доступного жилья, городского планирования и применения новых технологий в сфере недвижимости.

    Euronews отмечает, что выставка объединила застройщиков и инвесторов на фоне масштабных преобразований в Баку и восстановления Карабаха, где формируется спрос на новые дома и общественную инфраструктуру.

    Организатор AIREX Рияд Салаев рассказал, что в мероприятии приняли участие более 70 компаний из 14 стран. По его словам, выставка служит площадкой для взаимодействия инвесторов, покупателей и бизнеса, а ее цель заключается в привлечении большего числа региональных и международных участников.

    Как подчеркивается в репортаже, задачи Азербайджана выходят за рамки привлечения инвестиций и включают преобразование городов, расширение возможностей для бизнеса и создание пространств для жизни и работы. При этом новые жилые кварталы должны развиваться вместе со школами, медицинскими учреждениями, транспортом и другими необходимыми объектами.

    Член совета директоров международного архитектурного бюро Chapman Taylor Марцелина Зелиньска отметила, что успешное городское развитие требует комплексного подхода.

    "Город состоит из множества слоев. Это архитектура, но также бизнес, экономика, местоположение, климат и сообщество. Необходимо учитывать дороги, инфраструктуру, зеленые зоны и общественные пространства", - сказала она.

    В материале также рассказывается об участии Chapman Taylor в разработке генеральных планов городов Шуша и Джебраил, а также различных территорий Агдама и Физули.

    Euronews указывает, что AIREX позволила представить различные подходы к развитию недвижимости - от доступного жилья и городского планирования до цифровых сервисов и туристической инфраструктуры. Одним из ключевых вопросов стало то, как превратить инвестиции в жилую среду, отвечающую потребностям людей.

    Euronews: Выставка AIREX в Баку представила различные подходы к развитию недвижимости

    AIREX 2026 Телеканал Euronews Chapman Taylor Карабах Восточный Зангезур Выставка недвижимости
    Видео
    "Euronews": Bakıdakı AIREX sərgisi daşınmaz əmlakın inkişafına müxtəlif yanaşmaları təqdim edib
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    Euronews: AIREX exhibition in Baku provided different approaches to property development
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