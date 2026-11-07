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    В Азербайджане обнародована структура сельхозрасходов на 2027 год

    АПК
    • 07 ноября, 2026
    • 17:37
    В Азербайджане обнародована структура сельхозрасходов на 2027 год

    Расходы государственного бюджета Азербайджана на сельское хозяйство в 2027 году запланированы на уровне 1 млрд 379,5 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на проект бюджетного пакета на следующий год, из них 477 млн манатов будут направлены на совершенствование управления водными ресурсами.

    На целевые сельскохозяйственные мероприятия предусмотрено 800,9 млн манатов, что на 247,4 млн манатов (или на 44,7%) больше по сравнению с показателями 2026 года. На ветеринарные мероприятия направят 53,3 млн манатов, что на 8,4 млн манатов (18,6%) больше по сравнению с 2026 годом.

    Отметим, что доходы госбюджета в следующем году прогнозируются в размере 39,2 млрд манатов, а расходы - 42,4 млрд манатов.

    Государственный бюджет Азербайджана Пакет бюджета Сельское хозяйство Азербайджана
    Azərbaycanda gələn il kənd təsərrüfatı xərclərinin gözlənilən strukturu açıqlanıb
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