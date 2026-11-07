Reuters: Рубио потребовал усилить дисциплину в Госдепартаменте

Госсекретарь США Марко Рубио потребовал от высокопоставленных сотрудников Госдепартамента действовать в рамках своих полномочий и предупредил об увольнениях за неэтичное поведение независимо от связей в правительстве.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

По их словам, на совещании на прошлой неделе Рубио раскритиковал принятие решений без согласования. Он потребовал, чтобы значимые инициативы получали одобрение его самого или заместителя госсекретаря Кристофера Ландау.

"Встреча прошла после отставки посла США в Греции Кимберли Гилфойл, которую медиа обвинили в организации контактов с чиновниками администрации президента Дональда Трампа за вознаграждение. Она отвергла обвинения", - отметили источники агентства.

Они также связали последующий уход руководителя подразделения политического планирования Джереми Льюина с претензиями к его несогласованным действиям. Сам Льюин заявил, что ушел добровольно и его решение не связано с совещанием.

В Госдепартаменте отказались комментировать Reuters информацию о встрече.