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    Reuters: Рубио потребовал усилить дисциплину в Госдепартаменте

    Другие страны
    • 07 ноября, 2026
    • 17:11
    Reuters: Рубио потребовал усилить дисциплину в Госдепартаменте

    Госсекретарь США Марко Рубио потребовал от высокопоставленных сотрудников Госдепартамента действовать в рамках своих полномочий и предупредил об увольнениях за неэтичное поведение независимо от связей в правительстве.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

    По их словам, на совещании на прошлой неделе Рубио раскритиковал принятие решений без согласования. Он потребовал, чтобы значимые инициативы получали одобрение его самого или заместителя госсекретаря Кристофера Ландау.

    "Встреча прошла после отставки посла США в Греции Кимберли Гилфойл, которую медиа обвинили в организации контактов с чиновниками администрации президента Дональда Трампа за вознаграждение. Она отвергла обвинения", - отметили источники агентства.

    Они также связали последующий уход руководителя подразделения политического планирования Джереми Льюина с претензиями к его несогласованным действиям. Сам Льюин заявил, что ушел добровольно и его решение не связано с совещанием.

    В Госдепартаменте отказались комментировать Reuters информацию о встрече.

    Марко Рубио Госдепартамент США
    "Reuters": Rubio Dövlət Departamentində nizam-intizamı gücləndirməyi tələb edib
    Reuters: Rubio calls for greater discipline at State Department
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