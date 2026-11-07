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    "Reuters": Rubio Dövlət Departamentində nizam-intizamı gücləndirməyi tələb edib

    Digər ölkələr
    • 07 noyabr, 2026
    • 17:25
    Reuters: Rubio Dövlət Departamentində nizam-intizamı gücləndirməyi tələb edib

    ABŞ-nin dövlət katibi Marko Rubio Dövlət Departamentinin yüksəkvəzifəli əməkdaşlarından öz səlahiyyətləri çərçivəsində hərəkət etməyi tələb edib və hökumətdəki əlaqələrindən asılı olmayaraq qeyri-etik davranışa görə işdən çıxarılmalarla bağlı xəbərdarlıq edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" vəziyyətlə tanış olan dörd mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    Onların sözlərinə görə, ötən həftə keçirilən müşavirədə M.Rubio qərarların razılaşdırılmadan qəbul edilməsini tənqid edib. O, əhəmiyyətli təşəbbüslərin onun özü və ya dövlət katibinin müavini Kristofer Landau tərəfindən təsdiqlənməsini tələb edib.

    "Görüş ABŞ-nin Yunanıstandakı səfiri Kimberli Gilfoylun istefasından sonra baş tutub. Media orqanları onu ABŞ Prezidenti Donald Trampın administrasiyasının rəsmiləri ilə ödəniş müqabilində əlaqələrin qurulmasını təşkil etməkdə ittiham edib. O, ittihamları rədd edib", - agentliyin mənbələri vurğulayıblar.

    Onlar, həmçinin siyasi planlaşdırma bölməsinin rəhbəri Ceremi Lyuinin sonradan vəzifəsindən ayrılmasını onun razılaşdırılmamış hərəkətləri ilə bağlı iradlarla əlaqələndiriblər. C.Lyuin özü könüllü olaraq getdiyini və qərarının müşavirə ilə bağlı olmadığını bildirib.

    Dövlət Departamentindən görüşlə bağlı məlumatı "Reuters"ə şərh etməkdən imtina ediblər.

    Donald Tramp Marko Rubio Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Reuters: Рубио потребовал усилить дисциплину в Госдепартаменте
    Reuters: Rubio calls for greater discipline at State Department
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