Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В воскресенье в Баку ожидается сильный ветер - Предупреждение

    Экология
    • 07 ноября, 2026
    • 17:00
    В воскресенье в Баку ожидается сильный ветер - Предупреждение

    В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах Азербайджана 8-9 ноября ожидается сильный ветер.

    Как сообщает Report, в связи с этим Национальная служба гидрометеорологии выпустила желтое и оранжевое предупреждения.

    В Баку и на Абшеронском полуострове, в Мингячевире, Нафталане, Нефтчале, Гаджигабуле, Гобустане, Гусаре, Хызы, Горанбое, Дашкесане, Агстафе в соответствии с оранжевым предупреждением будет преобладать западный ветер со скоростью 20,8-28,4 м/с.

    В Кяльбаджаре, Лачыне, Джебраиле, Зангилане, Губе, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Шамахы, Сальяне, Габале, Исмаиллы, Билясуваре, Джалилабаде, Лерике, Ярдымлы, Газахе, Товузе, Шамкире, Гяндже, Самухе, Гёйгёле, Гедабее, Ширване, Евлахе, Тертере, Агдаме и Барде в соответствии с желтым предупреждением порывы ветра будут достигать 13,9-20,7 м/с.

    Национальная служба гидрометеорологии Штормовой ветер Желтое предупреждение
    Bakıda bazar günü güclü külək əsəcək - Xəbərdarlıq
    Strong wind expected in Baku on Sunday – Warning
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    03:44
    "Реал Мадрид" выдал лучшую победную серию с 2022 года
    Футбол
    03:22
    Глава UFC отклонил предложение Трампа стать пресс-секретарем Белого дома
    Другие страны
    03:00
    Видео
    Здание Национальной библиотеки Беларуси подсветили цветами флага Азербайджана
    Внешняя политика
    02:46
    КСИР: Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе
    В регионе
    02:38
    Британские ученые нашли метод подавить гипертонию
    Здоровье
    02:11
    "Реал" на выезде разгромил "Валенсию" в матче 12-го тура Ла Лиги
    Футбол
    01:56
    Видео
    В горных селах Шахбуза выпал снег
    Экология
    01:42
    Видео
    США атаковали судно в Оманском заливе
    Другие страны
    01:10
    В доме подозреваемого в стрельбе в Кракове обнаружили тела трех человек
    Другие страны
    Лента новостей