В воскресенье в Баку ожидается сильный ветер - Предупреждение

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах Азербайджана 8-9 ноября ожидается сильный ветер.

Как сообщает Report, в связи с этим Национальная служба гидрометеорологии выпустила желтое и оранжевое предупреждения.

В Баку и на Абшеронском полуострове, в Мингячевире, Нафталане, Нефтчале, Гаджигабуле, Гобустане, Гусаре, Хызы, Горанбое, Дашкесане, Агстафе в соответствии с оранжевым предупреждением будет преобладать западный ветер со скоростью 20,8-28,4 м/с.

В Кяльбаджаре, Лачыне, Джебраиле, Зангилане, Губе, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Шамахы, Сальяне, Габале, Исмаиллы, Билясуваре, Джалилабаде, Лерике, Ярдымлы, Газахе, Товузе, Шамкире, Гяндже, Самухе, Гёйгёле, Гедабее, Ширване, Евлахе, Тертере, Агдаме и Барде в соответствии с желтым предупреждением порывы ветра будут достигать 13,9-20,7 м/с.