В Стамбуле стартовало внеочередное заседание Транспортного координационного комитета Организации Тюркских Государств.

Как передает Report, об этом заявил заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Гисмет Гёзалов.

"Разработка общей политики для содействия Транскаспийскому среднему коридору будет способствовать лучшей интеграции торгового пути Восток-Запад",- заявил он.