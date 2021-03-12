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В Стамбуле состоялось открытие Мемориального дома-музея Мехмета Акифа Эрсоя

В Стамбуле состоялось открытие Мемориального дома-музея Мехмета Акифа Эрсоя По случаю столетия принятия гимна Турции (марш "Истиглал") в Стамбуле состоялось открытие Мемориального дома-музея автора государственного атрибута Мехмета Акифа Эрсоя.
В регионе
12 марта 2021 г. 20:37
В Стамбуле состоялось открытие Мемориального дома-музея Мехмета Акифа Эрсоя

По случаю столетия принятия гимна Турции (марш "Истиглал") в Стамбуле состоялось открытие Мемориального дома-музея автора государственного атрибута Мехмета Акифа Эрсоя.

Как сообщает турецкое бюро Report, в открытии Дома-музея, расположенного в стамбульском районе Бейоглу, принял участие министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

В Мемориальном доме-музее представлены произведения, мемуары и стихи, принадлежащие и посвященные Мехмету Акифу, а также его фотографии и личные вещи.

Дом, в которой поэт провел последние годы своей жизни, считается одним из мест проживания, сыгравших важную роль в жизни и творчестве Мехмета Акифа Эрсоя.

Натик Чырагзаде

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Версия на английском языке ФотоIstanbul hosts opening of Mehmet Akif Ersoy Memorial House-Museum
Версия на азербайджанском языке Фотоİstanbulda Məhmət Akif Ərsoyun Xatirə ev-muzeyinin açılışı olub

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