В Стамбуле сгорели 14 люксовых автомобилей
В регионе
- 06 апреля, 2026
- 09:05
В районе Бешикташ турецкого Стамбула сгорели 14 люксовых автомобилей.
Как сообщает Report со ссылкой на телеканал TRT Haber, машины принадлежали компании по прокату автомобилей и были припаркованы перед ее офисом.
Возгорание, начавшееся в одном из транспортных средств, за короткое время перекинулось на соседние машины. В результате инцидента 14 люксовым автомобилям был нанесен серьезный ущерб. Пожар потушили прибывшие на место происшествия пожарные.
По предварительным данным, пожар был устроен умышленно, в связи с фактом ведется расследование.
21:28
Посол Азербайджана обсудил с главой Верховного суда Эфиопии цифровую трансформациюВнешняя политика
21:20
Израиль подтвердил удар по одному из крупнейших нефтехимических комплексов ИранаДругие страны
21:04
На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры его визита в ГрузиюВнешняя политика
21:01
Эрдоган: Мы активизируем дипломатические усилия для завершения войны против ИранаВ регионе
20:53
В Израиле свыше 7 тыс. человек пострадали в результате ударов ИранаДругие страны
20:44
Багаи: Иран ударит по аналогичной инфраструктуре США в ответ на атакиДругие страны
20:36
Фото
Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в ГрузиюВнешняя политика
20:34
США и Израиль атаковали жилые районы в Иране, есть погибшиеВ регионе
20:22