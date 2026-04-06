В Стамбуле сгорели 14 люксовых автомобилей

В районе Бешикташ турецкого Стамбула сгорели 14 люксовых автомобилей.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал TRT Haber, машины принадлежали компании по прокату автомобилей и были припаркованы перед ее офисом.

Возгорание, начавшееся в одном из транспортных средств, за короткое время перекинулось на соседние машины. В результате инцидента 14 люксовым автомобилям был нанесен серьезный ущерб. Пожар потушили прибывшие на место происшествия пожарные.

По предварительным данным, пожар был устроен умышленно, в связи с фактом ведется расследование.