    İstanbulda 14 lüks avtomobil yanıb

    Region
    • 06 aprel, 2026
    • 08:58
    İstanbulda 14 lüks avtomobil yanıb

    Türkiyənin İstanbul şəhərinin Beşiktaş rayonunda avtomobil kirayəsi şirkətinin önünə park edilmiş 14 lüks maşın yanıb.

    "Report"un "TRT Haber"ə istinadən xəbərinə görə, şirkətin önündə park edilmiş bir avtomobildə başlayan yanğın qısa müddət ərzində ətrafdakı maşınlara keçib.

    Yanğın hadisə yerinə cəlb olunan yanğınsöndürənlər tərəfindən məhdudlaşdırılıb. Yanğın nəticəsində 14 lüks avtomobilə ciddi ziyan dəyib.

    İlkin məlumata görə, yanğın qəsdən törədilib. Araşdırma aparılır.

    Yanğın hadisəsi İstanbul
    В Стамбуле сгорели 14 люксовых автомобилей

