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    В Стамбуле прошла антитеррористическая операция

    Информации о том, против какой группировки прошла операция, не поступало

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Сегодня утром в кварталах Гюльсуйу и Гюлянсу Малтапинского района Стамбула (Турция) прошла антитеррористическая операция.

    Как сообщает Report со ссылкой на Tarafsızhaberlər, к месту операции прибыло особое подразделение отдела по борьбе с терроризмом Управления безопасности Стамбула и бронеавтомобили Akrep (Скорпион).

    Информации о том, против какой группировки прошла операция, не поступало. Полиция ведет расследование на различных адресах. 

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