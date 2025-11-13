Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    В Стамбуле произошло землетрясение

    В регионе
    • 13 ноября, 2025
    • 13:31
    В Стамбуле произошло землетрясение

    В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 3,6.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 19,1 км.

    землетрясение Стамбул
    İstanbulda zəlzələ olub

