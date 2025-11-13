В Стамбуле произошло землетрясение
В регионе
- 13 ноября, 2025
- 13:31
В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 3,6.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.
Очаг землетрясения залегал на глубине 19,1 км.
