    İstanbulda zəlzələ olub

    Region
    • 13 noyabr, 2025
    • 13:15
    İstanbulda zəlzələ olub

    Türkiyənin İstanbul şəhərində 3,6 bal gücündə zəlzələ olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, zəlzələnin dərinliyi 19,1 kilometr olub.

    В Стамбуле произошло землетрясение

