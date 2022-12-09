О нас

В Стамбуле проходит встреча делегаций из России и США

В Стамбуле проходит встреча делегаций из России и США Встреча дипломатов из России и США по "вопросам-раздражителям" проходит в пятницу в Стамбуле.
В регионе
9 декабря 2022 г. 15:32
В Стамбуле проходит встреча делегаций из России и США

Встреча дипломатов из России и США по "вопросам-раздражителям" проходит в пятницу в Стамбуле.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС дипломатический источник.

"Сегодня в Стамбуле проходит встреча дипломатов РФ и США. Они там обсуждают раздражители. А что такое раздражители? Это визовые проблемы, это размены дипсостава, обсуждается, как должны или не должны функционировать загранучреждения и так далее", - сказал собеседник агентства.

Однако, по его словам, "это не добавляет ни трекинга никакого, ни дополнительного выхлопа с точки зрения политических контактов". По словам источника, американцы не хотят обсуждать "никакие смысловые вопросы", кроме двусторонней консультативной комиссии и этих раздражителей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə ABŞ və Rusiya nümayəndələrinin görüşü keçirilir

Самое читаемое

В МИД России возмутились планами Франции создать трибунал по РФ
В МИД России возмутились планами Франции создать трибунал по РФ
2 декабря 2022 г. 17:27
В Баку по маршруту №7А введена в эксплуатацию автобусная полоса
В Баку по маршруту №7А введена в эксплуатацию автобусная полоса
7 декабря 2022 г. 14:22
Сотрудники азербайджанских госструктур проехали в Ханкенди
Сотрудники азербайджанских госструктур проехали в Ханкенди
3 декабря 2022 г. 16:16
Командующий РМК: На сайте Минобороны России топонимы указываются по другому
Командующий РМК: На сайте Минобороны России топонимы указываются по другому
3 декабря 2022 г. 21:07
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
6 декабря 2022 г. 09:44
Aztelekom и Baktelekom подозреваются в ценовых манипуляциях на рынке интернет-услуг
Aztelekom и Baktelekom подозреваются в ценовых манипуляциях на рынке интернет-услуг
7 декабря 2022 г. 11:21
Госкомитет: Разрушения в Карабахе можно сравнить с разрушениями в Пальмире и Нимруде
Госкомитет: Разрушения в Карабахе можно сравнить с разрушениями в Пальмире и Нимруде
2 декабря 2022 г. 19:42
ISW: Путин готовит россиян к длительному противостоянию
ISW: Путин готовит россиян к длительному противостоянию
8 декабря 2022 г. 09:44
ЧМ-2022: Расписание матчей 1/4 финала
ЧМ-2022: Расписание матчей 1/4 финала
7 декабря 2022 г. 01:51
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
7 декабря 2022 г. 16:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi