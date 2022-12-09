В Стамбуле проходит встреча делегаций из России и США

Встреча дипломатов из России и США по "вопросам-раздражителям" проходит в пятницу в Стамбуле.

Встреча дипломатов из России и США по "вопросам-раздражителям" проходит в пятницу в Стамбуле.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС дипломатический источник.

"Сегодня в Стамбуле проходит встреча дипломатов РФ и США. Они там обсуждают раздражители. А что такое раздражители? Это визовые проблемы, это размены дипсостава, обсуждается, как должны или не должны функционировать загранучреждения и так далее", - сказал собеседник агентства.

Однако, по его словам, "это не добавляет ни трекинга никакого, ни дополнительного выхлопа с точки зрения политических контактов". По словам источника, американцы не хотят обсуждать "никакие смысловые вопросы", кроме двусторонней консультативной комиссии и этих раздражителей.