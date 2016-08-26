В Стамбуле прошла церемония открытия третьего подвесного моста - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан на мероприятии представили Октай Асадов и Али Гасанов

Стамбул. 26 августа. REPORT.AZ/ В Стамбуле прошла церемония открытия третьего подвесного моста, соединяющего Европу и Азию.

Как сообщает турецкое бюро Report, на церемонии открытия моста приняли участие президент Реджеп Тайип Эрдоган, председатель Великого национального собрания Турции Исмаил Гахраман, премьер-министр Бинали Йылдырым, 11-й президент Абдулла Гюль, бывший премьер-министр Ахмет Давутоглу и высокопоставленные официальные представители некоторых зарубежных стран.

Азербайджан на мероприятии представили председатель Милли Меджлиса Октай Асадов и помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

На церемонии выступили премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, председатель Великого национального собрания Турции Исмаил Гахраман и 11-й президент страны Абдулла Гюль.

Церемония продолжилась выступлением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который заявил, что проезд по третьему мосту через Босфор будет бесплатным до 31 августа.

После выступлений состоялось открытие моста.

На сцену вышли приглашенные на церемонию местные и иностранные гости, которые разрезали ленту, символизирующую открытие моста.

Фундамент моста заложен в мае 2013 года.

Мост назван в честь IX османского султана Селима I Грозного (Явуза). Мост шириной 59 м и длиной 1408 м станет самым широким и длинным подвесным мостом с железнодорожными путями в мире. На мосту проложена автомагистраль из 8 полос (по 4 полосы в каждую сторону) и две железнодорожные линии. Стоимость проезда для легковых автомобилей составит 3 доллара, грузовых машин – 15 долларов.

Концепцию моста разработали известные французские архитекторы.

Работы на мосту завершились и теперь осуществляются тестовые выезды.

По мнению экспертов, открытие моста поможет сократить пробки на дорогах Стамбула.

Отметим, что до сих пор в Стамбуле действовали два подвесных моста.