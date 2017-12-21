В Стамбуле по подозрению в связях с ИГИЛ задержаны 45 иностранцев

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В турецком городе Стамбул по подозрению в сотрудничестве с террористами было задержано 45 граждан иностранных государств.

Как сообщает Report со ссылкой на Ahaber, Антитеррористический отдел Стамбульской полиции провел оперативно-розыскное мероприятие под кодовым названием "Операция против иностранных террористов".

Задержанные обвиняются в связях с ИГИЛ и в поддержке террористов.

Ведется подготовка к их депортации с территории Турции.