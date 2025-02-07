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В Стамбуле из-за поддельного алкоголя с середины января умерли 70 человек

В Стамбуле из-за поддельного алкоголя с середины января умерли 70 человек Жертвами употребления поддельного алкоголя в Стамбуле с середины января стали 70 человек, свыше 150 обратились за помощью в медучреждения.
В регионе
7 февраля 2025 г. 17:05
В Стамбуле из-за поддельного алкоголя с середины января умерли 70 человек

Жертвами употребления поддельного алкоголя в Стамбуле с середины января стали 70 человек, свыше 150 обратились за помощью в медучреждения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом телеканал NTV сообщил со слов губернатора турецкого мегаполиса Давута Гюля.

"С 14 января по 6 февраля 70 человек скончались в Стамбуле после употребления поддельного алкоголя, более 150 обратились за медпомощью в больницы. В рамках операций по борьбе с незаконным оборотом алкогольной продукции задержано 190 человек, 11 из них арестованы в рамках расследования соответствующих уголовных дел", - сказал он.

По его словам, в рамках проведенных стамбульской полицией операций изъято свыше 86 тыс. литров метилового и этилового спирта.

Ранее сообщалось, что жертвами употребления контрафактного алкоголя в Стамбуле в январе стали свыше 20 граждан Узбекистана. По решению властей в городе закрыты и лишены лицензий за продажу поддельного алкоголя свыше 60 учреждений.

Сегодня губернатор провинции Анкара Васип Шахин заявил, что в столичном регионе зафиксированы 33 летальных исхода после употребления контафактного алкоголя.

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Версия на азербайджанском языке İstanbulda saxta içkidən ölənlərin sayı 70-ə çatıb

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