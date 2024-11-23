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В Стамбуле гражданина Азербайджана задержали с 70 кг золота

В Стамбуле гражданина Азербайджана задержали с 70 кг золота В Стамбуле сотрудники полиции задержали гражданина Азербайджана с 70 килограммов золота.
В регионе
23 ноября 2024 г. 00:44
В Стамбуле гражданина Азербайджана задержали с 70 кг золота

В Стамбуле сотрудники полиции задержали гражданина Азербайджана с 70 килограммов золота.

Как передает Report, об этом сообщила газета Cumhuriyet.

Согласно информации, правоохранители провели операцию в районе Сарыер возле торгового центра. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой остановили такси, в котором находился азербайджанец М.Г.Ш.

Во время допроса мужчина сообщил, что золото принадлежит ему и выразил готовность предоставить документы, подтверждающие законность владения золотом.

В настоящее время прокуратура Стамбула продолжает расследование. Правоохранительные органы проверяют происхождение драгметалла и оценивают возможные правовые меры.

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Версия на азербайджанском языке İstanbulda Azərbaycan vətəndaşında 70 kq qızıl aşkarlanıb

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