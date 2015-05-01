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    ​В Стамбуле число задержанных возросло до 203 человек

    В результате противостояния ранены 6 полицейских и 18 демонстрантов

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ В Стамбуле во время демонстрации по случаю Международного дня солидарности трудящихся - 1 Мая были задержаны 203 человека.

    Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, об этом говорится в заявлении стамбульской мэрии.

    "В результате противостояния ранены 6 полицейских и 18 демонстрантов. При обыске были обнаружены 2 звуковые бомбы, 1 оружие, 54 "коктейля Молотова", 5 фейерверков, 6 масок, 1 рация и пр.", - говорится в заявлении.  

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