​В Стамбуле число задержанных возросло до 203 человек

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ В Стамбуле во время демонстрации по случаю Международного дня солидарности трудящихся - 1 Мая были задержаны 203 человека.

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, об этом говорится в заявлении стамбульской мэрии.

"В результате противостояния ранены 6 полицейских и 18 демонстрантов. При обыске были обнаружены 2 звуковые бомбы, 1 оружие, 54 "коктейля Молотова", 5 фейерверков, 6 масок, 1 рация и пр.", - говорится в заявлении.