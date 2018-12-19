В США заявили, что Трамп не давал Турции заверений об экстрадиции Гюлена

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп не давал заверений властям Турции об экстрадиции из США главаря террористической организации FETO Фетхуллаха Гюлена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявление выступила во вторник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время брифинга для журналистов.

"Единственное, о чем он говорил, это то, что мы рассмотрим [вопрос экстрадиции], в настоящее время больше нечего добавить", - ответила Сандерс на вопрос, заверял ли Трамп власти Турции в возможности экстрадиции Гюлена.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на сотрудника администрации президента Соединённых Штатов также сообщило о том, что Дональд Трамп во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках саммита G20 не брал на себя обязательств по экстрадиции Гюлена.

В воскресенье, 16 декабря, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что Трамп уведомил Эрдогана, что американская сторона рассматривает возможность экстрадиции Гюлена. По его словам, "ФБР проводит расследование касательно того, как организация Гюлена уклонялась в США от налогов".