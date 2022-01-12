В США представили законопроект о новых санкциях против России

Группа сенаторов США представила законопроект о новых санкциях в отношении России на случай дальнейшего обострения кризиса на Украине.
Инициативу выдвинул председатель комитета по международным делам сената США Роберт Менендес.
Проект санкций предусматривает запрет на операции с первичным и вторичным госдолгом России.
Сенаторы США предлагают ввести санкции против банковского сектора РФ, высокопоставленных военных и государственных чиновников. Также они предложили в случае эскалации конфликта в Украине ввести санкции против президента России Владимира Путина, руководителей МИД, Минобороны и начальника Генштаба.
«Обязательные санкции против чиновников: необходимы санкции в отношении должностных лиц, включая президента Путина, премьер-министра, министра иностранных дел, министра обороны, начальника Генерального штаба Вооруженных сил и командующих различными видами вооруженных сил», — говорится в тексте законопроекта.
Он также предполагает передачу Украине 500 млн долларов США в виде финансовой помощи в 2022 году в случае эскалации конфликта.