    В среднесрочной перспективе ожидается рост госдолга Армении до 54% ВВП

    • 27 октября, 2025
    • 12:37
    В 2027-2028 годах ожидается рост госдолга Армении до 54% ВВП.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр финансов Ваге Ованнисян на обсуждении проекта госбюджета на 2026 год в комиссии парламента по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.

    По итогам 2025 года показатель ожидается в размере 50,7%, а в 2024 году он составил 48% ВВП.

    В этом году долг вырос за счет дополнительного выпуска облигаций в национальной и иностранной валюте (объем зарубежных кредитов вырастет в меньшей степени). В абсолютных цифрах в конце 2025 года объем долга правительства ожидается в размере $14,1 млрд (в конце 2024 года - $12,3 млрд).

    Он также отметил, что по итогам 2025 года дефицит госбюджета Армении ожидается в размере 5,5% ВВП или, в абсолютных цифрах, 600 млрд драмов (около $1,56 млрд). В 2028 году правительство хочет снизить дефицит бюджета до 2,8% ВВП.

    Армения госдолг Ваге Ованнисян дефицит бюджета
    Ortamüddətli perspektivdə Ermənistanın dövlət borcunun ÜDM-in 54 %-nə qədər artması gözlənilir

