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В Сочи задержан гражданин Армении по подозрению в убийстве, совершенном 15 лет назад

В Сочи задержан гражданин Армении по подозрению в убийстве, совершенном 15 лет назад Гражданин Армении, подозреваемый в убийстве, совершенном 15 лет назад, задержан в Сочи.
В регионе
7 июня 2024 г. 19:58
В Сочи задержан гражданин Армении по подозрению в убийстве, совершенном 15 лет назад

Гражданин Армении, подозреваемый в убийстве, совершенном 15 лет назад, задержан в Сочи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"Следователем следственного отдела по Центральному району города Сочи СК РФ по краю в рамках расследования уголовного дела об убийстве мужчины в 2009 году задержан гражданин Республики Армения, находившийся в розыске (ч. 1 ст. 105 УК РФ). В настоящее время с обвиняемым проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - говорится в сообщении.

Убийство произошло в 2009 году возле одного из диско-баров. По предварительным данным, между мужчиной и его знакомым произошел конфликт, он нанес оппоненту ножевой удар, скрылся и был объявлен в розыск. Пострадавший умер в больнице.

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Версия на азербайджанском языке Soçidə 15 il əvvəl törədilən qətldə şübhəli bilinən Ermənistan vətəndaşı saxlanılıb

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