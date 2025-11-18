Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В Сочи задержали мужчину после стрельбы в ТЦ

    В регионе
    • 18 ноября, 2025
    • 15:27
    Полицейские и сотрудники Росгвардии задержали 34-летнего мужчину, который выстрелил в воздух из охолощенного пистолета в торговом центре в Сочи.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю.

    "Из хулиганских побуждений произвел один выстрел из охолощенного пистолета "Retey PM"… Сотрудники торгового комплекса нажали тревожную кнопку, на место незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии и ППС. Задержанного правонарушителя передали полицейским для разбирательства", - говорится в сообщении.

    По данным краевого главка, выстрел мужчины напугал посетителей торгового центра. Сообщается, что мужчину поместили в изолятор временного содержания, а пистолет изъяли. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".

    Росгвардия стрельба торговый центр Сочи

