Эрдоган: В Сочи мы обсудим процесс с президентом России

“Мы обсудим процесс с президентом России Владимиром Путиным и предпримем нужные шаги".

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время выступления на TRT World Forum.

“Завершилась большая часть из 120 часов. Завтра у нас намечается визит в Сочи. Там мы встретимся с президентом России Владимиром Путиным. Мы предпримем очередной шаг после обсуждения с ним этого процесса", - подчеркнул он.

Отметим, что 22 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит в Сочи с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Сирии. Террористам PKK/YPG-PYD дана 120-часовая отсрочка для безопасного выхода из региона. До исхода этого времени ВС Турции и Национальная армия Сирии приостановили антитеррористическую операцию "Источник мира". До окончания истечения срока осталось 30 часов.