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    ​В соборной мечети Москвы произошло задымление перед праздничной молитвой

    Об этом было объявлено по громкой связи на территории комплекса

    Баку. 5 Июля. REPORT.AZ/ В одном из помещений Московской соборной мечети произошло задымление перед началом праздничной молитвы по случаю праздника Ураза-байрам.

    Как передает Report, об этом было объявлено по громкой связи на территории комплекса.

    "В одном из помещений произошло задымление. Просьба без паники покинуть помещения, пользуясь указателями к эвакуации и табличкам "выход", — говорилось в объявлении.

    Данный инцидент произошел во время подхода к прессе главы Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина, который на время объявления приостановил свое общение с представителями СМИ.

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