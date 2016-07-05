​В соборной мечети Москвы произошло задымление перед праздничной молитвой

Баку. 5 Июля. REPORT.AZ/ В одном из помещений Московской соборной мечети произошло задымление перед началом праздничной молитвы по случаю праздника Ураза-байрам.
Как передает Report, об этом было объявлено по громкой связи на территории комплекса.
"В одном из помещений произошло задымление. Просьба без паники покинуть помещения, пользуясь указателями к эвакуации и табличкам "выход", — говорилось в объявлении.
Данный инцидент произошел во время подхода к прессе главы Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина, который на время объявления приостановил свое общение с представителями СМИ.
News DepartmentАвтор новости
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