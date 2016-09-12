В Соборной мечети Москвы отметили праздник Гурбан - ФОТОРЕПОРТАЖ

Москва. 12 сентября. REPORT.AZ/ В России отмечается мусульманский праздник Гурбан байрамы.

Праздник жертвоприношения - один из главных в мусульманской традиции.

Как сообщает московский корреспондент Report, еще с поздней ночи воскресенья тысячи московских мусульман начали собираться у Центральной соборной мечети столицы для совершения праздничного богослужения. Те, кто не смог попасть внутрь мечети, разместились вокруг нее, и скоро все окрестные улицы были устланы ковриками для намаза.

Всего по данным столичного МВД мечети Москвы с вечера воскресенья и в понедельник посетили около миллиона человек.

После праздничной молитвы люди отправляются в специально отведенные места для совершения обряда жертвоприношения. В этом году в Москве и Подмосковье подготовлены 38 площадок для совершения праздничного намаза и 14 для жертвоприношения.