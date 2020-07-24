Эрдоган принял участие в первом за 86 лет намазе в Айя-София - ОБНОВЛЕНО

Доступ в район Софии полностью закрыт из-за большого скопления людей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган произнес азан (призыв к молитве) в соборе Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле, где начался первый после 1934 года пятничный намаз, сообщает Report.

Известно, что доступ в район Софии полностью закрыт из-за большого скопления людей.

*** 12:13

В стамбульском соборе Святой Софии (Айя-София) 24 июля состоится первый за 86 лет пятничный намаз, сообщает Report.

Как ожидается, в нем примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и еще около 500 человек. Кроме того, на площади Султанахмет перед собором соберутся тысячи верующих.

Преобразование знаменитого христианского собора в мечеть произошло 10 июля, когда госсовет Турции лишил Святую Софию статуса музея, который действовал с 1935 года. В тот же день Эрдоган подписал указ о передаче здания турецкому управлению по делам религии и поручил открыть Айи-Софию для богослужений.

Собор Святой Софии впервые был превращен в мечеть в 1453 году после завоевания османами Константинополя.