О нас
Report Georgia

Эрдоган принял участие в первом за 86 лет намазе в Айя-София - ОБНОВЛЕНО

Эрдоган принял участие в первом за 86 лет намазе в Айя-София - ОБНОВЛЕНО Доступ в район Софии полностью закрыт из-за большого скопления людей
В регионе
258
24 июля 2020 г. 14:30
Эрдоган принял участие в первом за 86 лет намазе в Айя-София - ОБНОВЛЕНО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган произнес азан (призыв к молитве) в соборе Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле, где начался первый после 1934 года пятничный намаз, сообщает Report.

Известно, что доступ в район Софии полностью закрыт из-за большого скопления людей.

*** 12:13

В стамбульском соборе Святой Софии (Айя-София) 24 июля состоится первый за 86 лет пятничный намаз, сообщает Report.

Как ожидается, в нем примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и еще около 500 человек. Кроме того, на площади Султанахмет перед собором соберутся тысячи верующих.

Преобразование знаменитого христианского собора в мечеть произошло 10 июля, когда госсовет Турции лишил Святую Софию статуса музея, который действовал с 1935 года. В тот же день Эрдоган подписал указ о передаче здания турецкому управлению по делам религии и поручил открыть Айи-Софию для богослужений.

Собор Святой Софии впервые был превращен в мечеть в 1453 году после завоевания османами Константинополя. 

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Tarixi gün: Ayasofyada 86 ildən sonra ilk dəfə namaz qılındı
Версия на английском языке Historical day:Hagia Sophia ready for first Muslim prayer after 86 years
823x150

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Уволены два сотрудника Министерства культуры
Уволены два сотрудника Министерства культуры
24 июля 2020 г. 12:45
Эксперт о плюсах и минусах различных методов выявления коронавируса  
Эксперт о плюсах и минусах различных методов выявления коронавируса  
21 июля 2020 г. 16:51
В Бакметрополитене кадровые назначения
В "Бакметрополитене" кадровые назначения
21 июля 2020 г. 11:02
В МВД Азербайджана произведены кадровые назначения
В МВД Азербайджана произведены кадровые назначения
21 июля 2020 г. 10:01
Михайлов: Все страны ОДКБ понимают, что Армения намеренно вызвала эту провокацию
Михайлов: Все страны ОДКБ понимают, что Армения намеренно вызвала эту провокацию
17 июля 2020 г. 17:30
Российский эксперт о боях на границе: Пашиняну это выгодно - ИНТЕРВЬЮ
Российский эксперт о боях на границе: Пашиняну это выгодно - ИНТЕРВЬЮ
15 июля 2020 г. 14:12
Марков: Случившееся показывает, что карабахский конфликт требует своего решения
Марков: Случившееся показывает, что карабахский конфликт требует своего решения
13 июля 2020 г. 15:06
Обстрелом позиций Азербайджана Пашинян хотел переключить внимание со своих проблем
Обстрелом позиций Азербайджана Пашинян хотел переключить внимание со своих проблем
13 июля 2020 г. 14:36
Профессор: Для точной диагностики COVID-19 лучше сдать три вида анализов - ИНТЕРВЬЮ
Профессор: Для точной диагностики COVID-19 лучше сдать три вида анализов - ИНТЕРВЬЮ
13 июля 2020 г. 10:57
Джанни де Бьязи: Я еду в Азербайджан не ради денег - ИНТЕРВЬЮ
Джанни де Бьязи: Я еду в Азербайджан не ради денег - ИНТЕРВЬЮ
11 июля 2020 г. 13:20
396x350

Последние новости

18:42
Будет совершен очередной спецрейс Баку-Киев Внешняя политика
18:20
ASAN xidmət не будет работать 4 дня Внутренняя политика
18:11
Министр энергетики: Добыча газа с месторождения ”Шахдениз” в 2024 году превысит 25 млрд кубометров Энергетика
18:10
12 тысяч безработных будут вовлечены в программу самозанятости Социальная защита
18:00
Менеджер ВБ по Азербайджану получил назначение на новую должность Финансы
17:51
Мехрибан Алиева: Призываю дать справедливую оценку произошедшим событиям Диаспора
17:44
В Азербайджане выявлено 332 новых случая коронавируса, 573 выздоровели Здравоохранение
17:35
Глава МИД Грузии: Любая попытка испортить грузино-азербайджанские отношения обречена на провал В регионе
17:32
По факту массовой драки с участием армян и азербайджанцев в Москве возбудили уголовное дело В регионе
17:27
В период пандемии Silk Way Group осуществила более 100 чартерных рейсов по доставке медицинских грузов Инфраструктура
17:10
ФотоПА ГУАМ осудила военную провокацию, устроенную Арменией на границе с Азербайджаном Милли Меджлис
17:09
Путин назвал чувствительной ситуацию на границе Азербайджана и Армении Нагорно-карабахский конфликт
17:05
Армяне устроили погром в принадлежащем азербайджанцу ресторане Диаспора
17:00
АБР окажет Азербайджану техпомощь в борьбе с коронавирусом Финансы
16:55
Внешние обязательства банков Азербайджана сократились Финансы
Вся новостная лента