В случае въезда на территорию Турции директор ЦРУ и бывший госсекретарь США будут арестованы

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В случае въезда на территорию Турции директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан и ведущие сотрудники структуры Грем Фуллер, Герни Барки, прокурор Прит Бхарара, Михаэль Рубин будут арестованы.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, прокуратура Стамбула обвиняет их в сотрудничестве с FETÖ и попытке госпереворота 15 июля 2016 года.

В числе обвиняемых есть также бывший госсекретарь США Колин Пауэлл. Согласно информации, Турция в целом обвиняет 17 бывших и нынешних госчиновников США в сотрудничестве с FETÖ и участии в госперевороте 15 июля 2016 года.