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В следовавшем в Ростов-на-Дону судне для перевозки зерна нашли следы взрывчатки

В следовавшем в Ростов-на-Дону судне для перевозки зерна нашли следы взрывчатки Следы взрывчатки найдены на борту сухогруза, следовавшего из Турции в Ростов-на-Дону за зерном. Установлено, что в мае это судно находилось в украинском порту Килия.
В регионе
24 июля 2023 г. 09:56
В следовавшем в Ростов-на-Дону судне для перевозки зерна нашли следы взрывчатки

Следы взрывчатки найдены на борту сухогруза, следовавшего из Турции в Ростов-на-Дону за зерном. Установлено, что в мае это судно находилось в украинском порту Килия.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"22 июля в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерновых культур, обнаружены следы взрывчатых веществ - динитротолуола и тетрила. Выявлены также признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза", - сообщили в ЦОС.

Как отметили в ФСБ, установлено, что в конце мая судно находилось в украинском порту Килия. В июле в турецком порту Тузла была проведена полная смена судовой команды, состоявшей из 12 граждан Украины, и изменено название сухогруза. "Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины", - сообщили в ФСБ.

Как отметили в ЦОС, следы взрывчатки были обнаружены в ходе проводимых ФСБ контрольно-проверочных мероприятий в отношении следующих через Керченский пролив судов для предотвращения террористических и диверсионных акций и обеспечения безопасности мореплавания. "Принято решение о запрете прохода судна под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив с дальнейшим его убытием за пределы территориального моря РФ", - добавили в ЦОС.

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Версия на английском языке Traces of explosives found in grain ship en route to Rostov-on-Don

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