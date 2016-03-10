 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Сирии убит еще один иранский генерал

    Иранские военнослужащие и солдаты защищают режим Башара Асада и сражаются вместе со связанными с ними боевиками

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В боях в Сирии убит бригадный генерал Гвардии стражей исламской революции Ирана Гасанали Шамсабади.

    Как сообщает Report, информацию распространило иранское агентство Fars.

    Точной информации о месте, где был убит бригадный генерал, нет. Наряду с этим, руководители гвардии признаются, что в этой стране убито достаточное количество высокопоставленных офицеров Ирана.

    Отметим, что иранские военнослужащие и солдаты выступают в защиту режима Башара Асада и сражаются вместе со связанными с ними боевиками. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi