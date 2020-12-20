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В Сирии спецназ Турции ликвидировал террористов

В Сирии спецназ Турции ликвидировал террористов Силы специального назначения ВС Турции нейтрализовали пять боевиков сирийского крыла террористов PKK - YPG на северо-востоке Сирии.
В регионе
20 декабря 2020 г. 07:39
В Сирии спецназ Турции ликвидировал террористов

Силы специального назначения ВС Турции нейтрализовали пять боевиков сирийского крыла террористов PKK - YPG на северо-востоке Сирии.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции, размещенном в Twitter.

Террористы предприняли попытку нападения на районы в зоне проведения операции "Источник мира", но были своевременно выявлены и остановлены.

По заданным координатам был нанесен артиллерийский удар.

Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции и до марта 2020 года, от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников сил безопасности Турции и 6 800 мирных жителей.

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Версия на азербайджанском языке Suriyanın şimal-şərqində terrorçular zərərsizləşdirildi  

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