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В Сирии совершено нападение на турецких военнослужащих, есть погибший и раненые

В Сирии совершено нападение на турецких военнослужащих

В результате нападения террористов РПК/YPG-PYD на военный караван Вооруженных сил Турции в сирийском городе Азиз погиб 1 военнослужащий, 3 получили ранения. 

Как сообщает Report со ссылкой на DHA, об этом отметили в министерстве национальной обороны Турции. 

Инцидент произошел по дороге на базу между городами Азиз и Африн. Указанная база была освобождена от террористов в результате антитеррористических операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь", проведенных Вооруженными силами Турции совместно со Свободной сирийской армией. 

Турецкая армия дала достойный отпор, были обстреляны позиции террористов в регионе Миннаг. 

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