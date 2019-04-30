В Сирии совершено нападение на турецких военнослужащих, есть погибший и раненые

В результате нападения террористов РПК/YPG-PYD на военный караван Вооруженных сил Турции в сирийском городе Азиз погиб 1 военнослужащий, 3 получили ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на DHA, об этом отметили в министерстве национальной обороны Турции.

Инцидент произошел по дороге на базу между городами Азиз и Африн. Указанная база была освобождена от террористов в результате антитеррористических операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь", проведенных Вооруженными силами Турции совместно со Свободной сирийской армией.

Турецкая армия дала достойный отпор, были обстреляны позиции террористов в регионе Миннаг.