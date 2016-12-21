В Сирии погибли 4 турецких военнослужащих, 15 человек ранены - ОБНОВЛЕНО

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ На 120-й день операции Fırat Kalkanı ("Щит Евфрата"), проводимой Вооруженными силами Турции, погибли 4 турецких военнослужащих, еще 15 были ранены.

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, в сирийском регионе Аль-Баб террористическая группировка ИГИЛ атаковала место пребывания турецких военнослужащих

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Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В сирийском регионе Аль-Баб ранены 6 турецких военнослужащих.

Как сообщает Report со ссылкой на DHA, причины ранения пока не известны.

Согласно информации, турецкие военнослужащие продолжали операцию по очистке Аль-Баба от террористов, поддерживая Свободную армию Сирии.

Сообщается, что раненые госпитализированы в государственную больницу в Килисе.

Отметим, что Вооруженные силы Турции проводят в Сирии антитеррористическую операцию Fırat Kalkanı ("Щит Евфрата").