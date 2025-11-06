В Сибири не менее 14 человек отравились роллами из суши-бара

В Усть-Илимске Иркутской области РФ 14 человек получили пищевое отравление после употребления роллов из суши-бара.

Как передает Report, об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, у всех пострадавших подтвержден сальмонеллез.

"Пострадавшие связывают свое состояние с употреблением продуктов питания, приобретенных в конце октября в суши-баре "Сакура экспресс", - говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, заведение закрыли на три месяца - при проверке был выявлен ряд нарушений, в том числе условий хранения и приготовления пищи.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание - до двух лишения свободы лет при отсутствии тяжких последствий.