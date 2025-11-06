Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    В Сибири не менее 14 человек отравились роллами из суши-бара

    В регионе
    • 06 ноября, 2025
    • 18:33
    В Сибири не менее 14 человек отравились роллами из суши-бара

    В Усть-Илимске Иркутской области РФ 14 человек получили пищевое отравление после употребления роллов из суши-бара.

    Как передает Report, об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

    По данным ведомства, у всех пострадавших подтвержден сальмонеллез.

    "Пострадавшие связывают свое состояние с употреблением продуктов питания, приобретенных в конце октября в суши-баре "Сакура экспресс", - говорится в сообщении.

    По данным Роспотребнадзора, заведение закрыли на три месяца - при проверке был выявлен ряд нарушений, в том числе условий хранения и приготовления пищи.

    Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание - до двух лишения свободы лет при отсутствии тяжких последствий.

    Россия Иркутская область отравление суши

    Последние новости

    18:35

    Казахстан и США обсудили перспективы стратегического партнерства

    В регионе
    18:33

    В Сибири не менее 14 человек отравились роллами из суши-бара

    В регионе
    18:20

    ЦАХАЛ начала серию атак по объектам "Хезболлах" на юге Ливана

    Другие страны
    18:11
    Фото

    Байрамов обсудил с делегацией НАТО мирный процесс на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    18:11

    Нэнси Пелоси не будет баллотироваться в Конгресс в 2026 году

    Другие страны
    18:07
    Фото

    Замглавы МИД Азербайджана принял участие в 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО

    Внешняя политика
    18:02

    Нацобсерватория по вопросам рынка труда и соцзащиты увеличила расходы на 22%

    Финансы
    17:54

    Британский ученый умер от передозировки морковным соком

    Другие страны
    17:50

    Скончался заслуженный артист Вахид Алиев

    Искусство
    Лента новостей