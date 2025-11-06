İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Sibirdə ən azı 14 nəfər suşidən zəhərlənib

    Region
    • 06 noyabr, 2025
    • 19:00
    Sibirdə ən azı 14 nəfər suşidən zəhərlənib

    Rusiyanın İrkutsk vilayətinin Ust-İlimsk şəhərində 14 nəfər qidadan zəhərlənib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Rospotrebnadzor"un regional idarəsi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, bütün zərərçəkənlərdə salmonellyoz təsdiqlənib.

    "Zərərçəkənlər öz vəziyyətlərini oktyabrın sonunda "Sakura ekspress" suşi-barından alınmış rollarla əlaqələndirirlər", - məlumatda deyilir.

    "Rospotrebnadzor"un məlumatına görə, müəssisədə aparılan yoxlama zamanı bir sıra pozuntular, o cümlədən qidaların saxlanma və hazırlanma qaydalarının pozulması aşkar edilib. Müəssisə üç ay müddətinə bağlanıb.

    Rusiya Cinayət Məcəlləsinin 238-ci maddəsi ilə (təhlükəsizlik tələblərinə cavab verməyən xidmətlərin göstərilməsi) cinayət işi açılıb.

    İrkutsk Rospotrebnadzor Zəhərlənmə
    В Сибири не менее 14 человек отравились роллами из суши-бара

