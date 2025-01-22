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В штаб-квартире ОТГ в Стамбуле приспустили флаги в знак солидарности с Турцией

В штаб-квартире ОТГ в Стамбуле приспустили флаги в знак солидарности с Турцией В штаб-квартире Организации тюркских государств (ОТГ) в Стамбуле приспущены флаги в связи с днем траура по погибшим при пожаре в провинции Болу. 
В регионе
22 января 2025 г. 13:27
В штаб-квартире ОТГ в Стамбуле приспустили флаги в знак солидарности с Турцией

В штаб-квартире Организации тюркских государств (ОТГ) в Стамбуле приспущены флаги в связи с днем траура по погибшим при пожаре в провинции Болу.

Об этом сообщили анкарскому бюро Report в пресс-службе ОТГ.

В организации отметили, что трагическое событие, приведшее к гибели десятков людей, глубоко опечалило государства-члены ОТГ. "Мы выражаем солидарность с турецким народом, соболезнуем семьям погибших, желаем выздоровления раненым", - говорится в сообщении.

Согласно последним данным, число погибших при пожаре в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу возросло до 76 человек. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране однодневный траур.

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