В школах Кыргызстана запрещено ношение хиджаба

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Ношение хиджаба в школах Кыргызстана запрещено. Как сообщает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом заявила министр образования и науки Кыргызстана Эльвира Сариева.

По ее словам, так как министр является членом правительства, то у нее такая же позиция, как и у главы Кабмина.

"Премьер четко заявил, что в светском государстве должны быть светские устои, но при этом нужно уважать религиозные взгляды. В рамках школы мы считаем, что утвержденный вид школьной формы является стандартом, которого должны придерживаться школьники", — отметила Сариева.

По ее словам, муфтий, представители Госкомиссии по делам религий отметили, что ношение хиджаба в школе — неприемлемо.