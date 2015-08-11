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    В школах Кыргызстана запрещено ношение хиджаба

    Муфтий, представители Госкомиссии по делам религий отметили, что ношение хиджаба в школе — неприемлемо

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/  Ношение хиджаба в школах Кыргызстана запрещено. Как сообщает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом заявила  министр образования и науки Кыргызстана  Эльвира Сариева. 

    По ее словам, так как министр является членом правительства, то у нее такая же позиция, как и у главы Кабмина.

    "Премьер четко заявил, что в светском государстве должны быть светские устои, но при этом нужно уважать религиозные взгляды. В рамках школы мы считаем, что утвержденный вид школьной формы является стандартом, которого должны придерживаться школьники", — отметила Сариева.

    По ее словам, муфтий, представители Госкомиссии по делам религий отметили, что ношение хиджаба в школе — неприемлемо. 

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