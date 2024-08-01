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В Ширакской области Армении при взрыве в жилом доме погиб один человек, двое ранены

В Ширакской области Армении при взрыве в жилом доме погиб один человек, двое ранены Погибшим в результате взрыва в селе Воскеаск в Шираке (Армения) оказался 13-летний ребенок.
В регионе
1 августа 2024 г. 11:29
В Ширакской области Армении при взрыве в жилом доме погиб один человек, двое ранены

Погибшим в результате взрыва в селе Воскеаск в Шираке (Армения) оказался 13-летний ребенок.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь Следственного комитета (СК) Гор Абрамян.

"В результате инцидента погиб 13-летний ребенок, тело которого достали из-под завалов. Кроме того, с травмами в медцентр Гюмри доставлены жительницы 31 и 56 лет", - написал Абрамян.

Ранее Спасательная служба МВД Армении сообщила о том, что в жилом доме в селе Воскеаск прогремел взрыв, строение обрушилось.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки из баллона сжиженного газа при попытке включить плиту.

Инициировано уголовное производство.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda yaşayış binasında partlayış olub, 1 ölü, 2 yaralı var

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