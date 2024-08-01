В Ширакской области Армении при взрыве в жилом доме погиб один человек, двое ранены

Погибшим в результате взрыва в селе Воскеаск в Шираке (Армения) оказался 13-летний ребенок.

Погибшим в результате взрыва в селе Воскеаск в Шираке (Армения) оказался 13-летний ребенок.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь Следственного комитета (СК) Гор Абрамян.

"В результате инцидента погиб 13-летний ребенок, тело которого достали из-под завалов. Кроме того, с травмами в медцентр Гюмри доставлены жительницы 31 и 56 лет", - написал Абрамян.

Ранее Спасательная служба МВД Армении сообщила о том, что в жилом доме в селе Воскеаск прогремел взрыв, строение обрушилось.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки из баллона сжиженного газа при попытке включить плиту.

Инициировано уголовное производство.