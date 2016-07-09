В сентябре в Тбилиси состоится сессия Североатлантического совета НАТО

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ В сентябре 2016 года в Тбилиси состоится сессия Североатлантического совета. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, такое решение было принято сегодня в Варшаве на заседании Комиссии НАТО-Грузия, которое прошло в рамках саммита стран Организации Североатлантического договора (НАТО) в Варшаве.

Сессия Североатлантического совета – это основной орган принятия политических решений НАТО, состоящий из постоянных представителей от стран-членов организации.

Участники Комиссии НАТО-Грузия (NGC) во время сессии в Тбилиси намерены этим визитом "продемонстрировать политическую и практическую поддержку Грузии и подвести итоги прогресса Грузии" на пути вступления в НАТО.