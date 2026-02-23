Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В регионе
    • 23 февраля, 2026
    • 10:28
    В Саратовской области РФ три человека погибли при пожаре в жилом доме

    Три человека погибли в результате пожара в трехквартирном доме в поселке Знаменский Ивантеевского района Саратовской области РФ.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в ГУМЧС по региону.

    Площадь возгорания составила 176 квадратных метров.

    "Внутри в зоне горения были обнаружены трое погибших - 62-летний мужчина и две 42-летние женщины. Причина ЧП устанавливается. На месте работают дознаватели ведомства и эксперты испытательной пожарной лаборатории", - сообщили в ведомстве.

    Саратовская область Россия пожар
