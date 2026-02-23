В Саратовской области РФ три человека погибли при пожаре в жилом доме
В регионе
- 23 февраля, 2026
- 10:28
Три человека погибли в результате пожара в трехквартирном доме в поселке Знаменский Ивантеевского района Саратовской области РФ.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в ГУМЧС по региону.
Площадь возгорания составила 176 квадратных метров.
"Внутри в зоне горения были обнаружены трое погибших - 62-летний мужчина и две 42-летние женщины. Причина ЧП устанавливается. На месте работают дознаватели ведомства и эксперты испытательной пожарной лаборатории", - сообщили в ведомстве.
Последние новости
10:40
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,1Другие страны
10:34
МИД Азербайджана поздравил Японию и Бруней с национальным днемВнешняя политика
10:30
Суд продлил арест экс-главы ИВ БалакянаПроисшествия
10:28
В Саратовской области РФ три человека погибли при пожаре в жилом домеВ регионе
10:21
ГЭЦ проведет экзамен на признание квалификации лиц, получивших образование за рубежомНаука и образование
10:16
Фото
Видео
Таможенники Нахчывана обнаружили свыше 5 кг метамфетамина в аккумуляторе грузовикаБизнес
10:10
В Шамкире автомобиль насмерть сбил пожилую женщинуПроисшествия
10:09
В Гёранбойском районе после вакцинации скончался младенецПроисшествия
10:08