В Саратовской области РФ мужчина открыл стрельбу по людям, есть погибший

В городе Маркс Саратовской области РФ в ходе дорожного конфликта началась стрельба.

В городе Маркс Саратовской области РФ в ходе дорожного конфликта началась стрельба.

Как передает Report, об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

"Соколовский и Кутузов на автомобиле "Ока" попытались обогнать черный джип Рубика Акопяна возле Парка Победы. Водитель Land Cruiser догнал легковушку, возник конфликт с дракой. Мужчина выстрелил несколько раз в Кутузова и Соколовского из пистолета, затем бросил свой Land Cruiser неподалеку и скрылся", — говорится в публикации.

По данным СМИ, один из раненых скончался на месте происшествия, второй был госпитализирован. Отмечается, что нападавший Рубик Акопян скрылся с места преступления. Правоохранительными органами для его поисков введен план "Перехват".