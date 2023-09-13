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В Саратовской области на одном из предприятий произошел взрыв, есть погибший

В Саратовской области на одном из предприятий произошел взрыв, есть погибший Взрыв произошел на промышленном предприятии в Энгельсе Саратовской области.
В регионе
13 сентября 2023 г. 13:13
В Саратовской области на одном из предприятий произошел взрыв, есть погибший

Взрыв произошел на промышленном предприятии в Энгельсе Саратовской области.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"По предварительным данным, утром 13 сентября вследствие нарушения техники безопасности при проведении сварочных работ вблизи хранилища легковоспламеняющихся веществ произошел взрыв, в результате которого погиб человек", - сообщили в надзором ведомстве. ЧП произошло на промышленном предприятии.

Прокуратура организовала проверку по факту происшествия. На место выехал прокурор города Дмитрий Журавлев.

Начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин сообщил, что ЧП произошло на улице Промышленной, в результате погиб мужчина.

По информации ГУ МЧС по региону, на предприятии произошло загорание масла в емкостях. На месте задействовали семь пожарных расчетов.

"Площадь пожара составила 800 кв. метров. В настоящее время пожар ликвидирован", - позднее уточнили в МЧС.

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