В Санкт-Петербурге в ДТП с участием полицейской машины погиб человек

ДТП с участием трех автомобилей, среди которых один полицейский, произошло в Санкт-Петербурге.

ДТП с участием трех автомобилей, среди которых один полицейский, произошло в Санкт-Петербурге.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

"Сегодня в 08:41 мск у дома 16 по Московскому шоссе произошло ДТП с участием трех автомобилей, один из которых полицейский, ехавший на заявку по сообщению о хищении. В результате ДТП есть пострадавшие", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, в результате аварии есть погибший, пять человек пострадали.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Как отмечено в Telegram-канале прокуратуры Санкт-Петербурга, контролируются ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту ДТП правоохранительными органами.