В Санкт-Петербурге почти сотню нелегальных мигрантов доставили в полицию

Почти сотню мигрантов доставили в полицию после профилактического рейда по строительным площадкам в Санкт-Петербурге.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в региональном главке МВД.

Выяснилось, что 48 мигрантов работали на стройках нелегально, числясь трудоустроенными в других организациях. Миграционной службой решается вопрос об аннулировании их трудовых патентов.