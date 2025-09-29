В Санкт-Петербурге почти сотню нелегальных мигрантов доставили в полицию
В регионе
- 29 сентября, 2025
- 10:45
Почти сотню мигрантов доставили в полицию после профилактического рейда по строительным площадкам в Санкт-Петербурге.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в региональном главке МВД.
Выяснилось, что 48 мигрантов работали на стройках нелегально, числясь трудоустроенными в других организациях. Миграционной службой решается вопрос об аннулировании их трудовых патентов.
Последние новости
11:36
Ялчин Рафиев: Азербайджан выступает за проведение COP31 в ТурцииCOP29
11:34
Фергюс Олд: За два года Азербайджан прошел большой путь в климатической повесткеЭкология
11:34
Роберта Метсола: Будущее Молдовы связано с ЕвропойДругие страны
11:31
Глава МИД Эквадора: Необходимо финансирование мер по борьбе с изменением климатаCOP29
11:28
Министр: Суперкомпьютер станет одним из фундаментов инновационной экосистемы АзербайджанаИКТ
11:26
Определились очередные медалисты III Игр СНГИндивидуальные
11:22
Саймон Стил: Данные на COP29 обещания следует воплотить в конкретные действияЭкология
11:22
В Азербайджане утверждены новые тарифы на проезд в метро и автобусахИнфраструктура
11:21