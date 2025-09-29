Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    В Санкт-Петербурге почти сотню нелегальных мигрантов доставили в полицию

    • 29 сентября, 2025
    • 10:45
    Почти сотню мигрантов доставили в полицию после профилактического рейда по строительным площадкам в Санкт-Петербурге.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в региональном главке МВД.

    Выяснилось, что 48 мигрантов работали на стройках нелегально, числясь трудоустроенными в других организациях. Миграционной службой решается вопрос об аннулировании их трудовых патентов.

    Лента новостей