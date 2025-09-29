İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Sankt-Peterburqda yüzə yaxın miqrant polisə aparılıb

    Region
    • 29 sentyabr, 2025
    • 10:55
    Sankt-Peterburqda tikinti meydançalarında profilaktik reyd zamanı yüzə yaxın miqrant polisə aparılıb.

    "Report" Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin regional baş idarəsindən bildirilib.

    Məlum olub ki, 48 miqrant başqa təşkilatlarda işlə təmin olunduğu halda, tikinti sahələrində qanunsuz işləyib. Miqrasiya xidməti onların iş icazəsinin ləğv edilməsi məsələsi ilə məşğuldur.

