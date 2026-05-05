В Санкт-Петербурге катер с пассажирами столкнулся с опорой моста

Следственные органы проводят проверку после столкновения катера с пассажирами с опорой моста в Санкт-Петербурге, число пострадавших устанавливается.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

"В акватории канала Грибоедова в городе Санкт-Петербурге маломерное судно – катер с пассажирами на борту, столкнулся с опорой моста. Число пострадавших и ущерб устанавливаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте Западного МСУТ СК России организована процессуальная проверка.

В ходе проверки будет дана оценка действиям лиц, допустивших нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта (статья 263 УК РФ).