В Санкт-Петербурге арестовали выходца из Центральной Азии за подготовку теракта

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Суд в Санкт-Петербурге арестовал задержанного ФСБ выходца из Центральной Азии, который готовил теракт, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Отметим, что 22 февраля сотрудники ФСБ задержали в Петербурге выходца из Центрально-Азиатского региона, который планировал террористический акт на объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления граждан.

Так, Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Таджикистана Аминджона Ходжаева сроком на 2 месяца, до 21 апреля 2018 года.