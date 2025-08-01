В Самарской области России четыре человека погибли в ДТП

По меньшей мере четыре человека погибли при столкновении большегруза и двух автомобилей на трассе Самара-Волгоград в Самарской области РФ.

По меньшей мере четыре человека погибли при столкновении большегруза и двух автомобилей на трассе Самара-Волгоград в Самарской области РФ.

Как передает Report , об этом в Telegram-канале сообщило ГУ МВД по региону.

"Прокуратура города Чапаевска контролирует установление обстоятельств ДТП с участием трех автомобилей. <...> В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека", - говорится в публикации.

По предварительной информации, водитель большегруза "КаМАЗ" с прицепом выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada Largus. После чего продолжил движение, столкнулся с кроссовером Mitsubishi Outlander и вместе с ним съехал в кювет. На месте ДТП скончались водители "Лады" и "Митсубиси", а также два пассажира последнего транспортного средства.

По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования, указали в ведомстве.