В Самарканде усилены меры безопасности, ограничено движение в центре

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ В Самарканде усилены меры безопасности, в городе перекрыты ряд улиц в центральной части. Как передает Report, об этом сообщают узбекские СМИ со ссылкой на источник.

По словам источника, в городе значительно возросло число сотрудников правоохранительных органов, ограничено движение в центре.

Кроме того, в пятницу были отменены скоростные поезда "Афросиаб" по маршруту Ташкент—Самарканд.

Ранее сайт "Фергана" распространил информацию о возможной подготовке к похоронам президента Узбекистана Ислама Каримова в Самарканде. По словам источника сайта, о смерти президента страны будет объявлено 2 сентября, а похороны пройдут 3 сентября. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщил о смерти И. Каримова. Официального подтверждения пока не последовало.